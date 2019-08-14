تسعة جرحى نتيجة حادث اصطدام باص بعمود في بلدة بقرصونا- الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 00:10

تسعة جرحى نتيجة حادث اصطدام باص بعمود في بلدة بقرصونا- الضنية

منذ 2 ساعة 13 August، 2019
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