رئيس الوزراء الفلسطيني لوفد من الكونغرس الاميركي: واشنطن اتخذت خطوات أحادية متطرفة تعني إلغاء جميع قضايا الحل النهائي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 00:11

رئيس الوزراء الفلسطيني لوفد من الكونغرس الاميركي: واشنطن اتخذت خطوات أحادية متطرفة تعني إلغاء جميع قضايا الحل النهائي

منذ 2 ساعة 13 August، 2019
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