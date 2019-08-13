الامام الخامنئي تلقى رسالة من السيد عبد الملك الحوثي واكد ان الشعب اليمني سينتصر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 21:42

الامام الخامنئي تلقى رسالة من السيد عبد الملك الحوثي واكد ان الشعب اليمني سينتصر

منذ 1 ساعة 13 August، 2019
الامام الخامنئي والوفد اليمني
ايران - عربي وإقليمي

تلقى الامام السيد علي الخامنئي رسالة من قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
الامام الخامنئي وخلال استقباله المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام على رأس وفد اشاد بصمود الشعب اليمني بوجه العدوان الغاشم الذي يتعرض له واكد انه مما لا شك فيه ان الشعب اليمني المظلوم سينتصر وانه لا بد من دعم اليمن المتحد والوقوف بوجه المؤامرة السعودية الاماراتية لتجزئته. ودعا الامام الخامنئي الى حوار يمني يمني لضمان وحدة هذا البلد نظرا الى العقائد الدينية والقوميات المختلفة التي تعيش فيه.

المصدر: قناة المنار

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