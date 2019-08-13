ترامب يعلن أن محادثات التجارة الأميركية مع الصين “مثمرة للغاية” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 21:43

ترامب يعلن أن محادثات التجارة الأميركية مع الصين “مثمرة للغاية”

منذ 2 ساعة 13 August، 2019
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