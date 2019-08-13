تصادم بين سيارتين مساء اليوم على طريق كورنيش صيدا نتج عنه 4 جرحى (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 21:43
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الامام السيد علي الخامنئي يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام والوفد المرافق
رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام يسلم الامام الخامنئي رسالة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
الامام السيد علي الخامنئي يشيد بصمود الشعب اليمني مقابل العدوان الغاشم ويؤكد ان الشعب اليمني المظلوم سينتصر
الامام الخامنئي يؤكد ان السعودية والامارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف امام هذه المؤامرة ودعم اليمن المتحد
الامام الخامنئي: نظرا الى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة الى حوار يمني ـ يمني
الامام الخامنئي: صمود الشعب اليمني لخمس سنوات يبشر بمستقبل جيد لليمن بحكومة قوية
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: انعدام الامن في الخليج الفارسي سببه بشكل رئيسي الارهاب الاقتصادي الامريكي
اللواء محمد خير تبلغ رسميا من السلطات الغينية أنّ الجثة التي عُثر عليها عند نهر كوناكري تعود للشاب حسين فشيخ
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يتم التشاور بشأن الخطوة الثالثة لخفض التزاماتنا النووية واستبيان رأي قائد الثورة
مسؤول حركة حماس في غزة يحيى سنوار: مسيرات العودة شكلت نموذجاً وصورة حية لتمسك شعبنا بحقه في العودة والعيش بكرامة
مصادر يمنية: إفشال عملية تسلل لقوى التحالف السعودي قبالة جبل قيس بجيزان
الكرملين يعلن عن قمة ثلاثية ستجمع روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل في تركيا
طائرات "سو ـ 27" الروسية تُبعد مقاتلة للناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق
اطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات العدوان السعودي ـ الامريكي في معسكر طيبة الاسم بالأجاشر قبالة نجران
تدمير آلية محملة بقوى العدوان السعودي ـ الامريكي بعبوتين ناسفتين في جبهة المتون بالجوف ومصرع وجرح من عليها
وصول قائد الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي إلى الهند لتلقي العلاج بمرافقة رجال استخبارات نيجيريين
السفارة النيجيرية في الهند تضع الشيخ الزكزاكي تحت سلطتها والسفير يقول انه المسؤول والمشرف على متابعة وضعه
تونس: هيئة الانتخابات ترفض 66 طلباً للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة
مقتل 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة وسط السودان
إلغاء كافة الرحلات في مطار هونغ كونغ بعد سيطرة المحتجين على صالات المطار
اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين في مطار هونغ كونغ الدولي
قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة وسط افغانستان
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
تصادم بين سيارتين مساء اليوم على طريق كورنيش صيدا نتج عنه 4 جرحى (التحكم المروري)
منذ 2 ساعة
13 August، 2019
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