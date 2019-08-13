تصادم بين سيارتين مساء اليوم على طريق كورنيش صيدا نتج عنه 4 جرحى (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 21:43

تصادم بين سيارتين مساء اليوم على طريق كورنيش صيدا نتج عنه 4 جرحى (التحكم المروري)

منذ 2 ساعة 13 August، 2019
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