طلاب يتظاهرون في الجزائر للأسبوع ال25 على التوالي

تظاهر مئات الطلاب الثلاثاء للأسبوع ال25 على التوالي في الجزائر رغم العطل الجامعية ووسط انتشار كثيف للشرطة مطالبين بتغيير النظام وبالديموقراطية.

وفي وسط شهر آب/أغسطس في وقت تغلق كل الجامعات أبوابها كان الحشد أقل كثافة من المعتاد لكن المتظاهرين وعدوا ب”مواصلة الضغط” على السلطة كل ثلاثاء.

وواصلوا المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962 ونفوا صحة تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي قال مؤخرا إن “المطالب الأساسية” لحركة الاحتجاج غير المسبوقة التي أنشئت في 22 شباط/فبراير “قد تحققت وبشكل كامل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية