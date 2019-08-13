واشنطن تؤجل فرض تعرفات جديدة على واردات الصين من الالكترونيات

أعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء أنها قررت تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الالكترونيات الصينية حتى 15 كانون الأول/ديسمبر ولكنها ستمضي قدما في فرض تعرفات جديدة ابتداء من الأول من أيلول/سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وفيما تعمل واشنطن وبكين على إنهاء الحرب التجارية الدائرة بينهما تحدث ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر مع نائب رئيس الوزراء الصيني لي هي في وقت سابق من الثلاثاء. وسيجري مكالمة أخرى خلال أسبوعين. بحسب ما صرح مسؤول.

وتعني الموجة الجديدة من التعرفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في الأول من آب/اغسطس. أن جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة تقريبا ستخضع لجمارك إضافية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية