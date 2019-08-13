محمد جواد ظريف: شعوب المنطقة والعالم مدينان لمقاومة الشعب اللبناني وحزب الله الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني وواجهوا الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 19:02

محمد جواد ظريف: شعوب المنطقة والعالم مدينان لمقاومة الشعب اللبناني وحزب الله الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني وواجهوا الإرهاب

منذ 17 mins 13 August، 2019
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