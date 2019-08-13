قوى الامن: توقيف أب في الرمل العالي لتعنيفه ولديه بالضرب والحرق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 8/8/2019، ادعت إحدى المواطنات لدى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد زوجها لقيامه بتعنيف ولديهما من خلال ضربهما بأسلاك كهربائية وحرق يديهما ورجليهما بواسطة ولاعة.

كذلك تداول احد مواقع التواصل، صورا مرفقة بخبر حول هذا الموضوع.

على الاثر، كثفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت بتاريخ اليوم 13/8/2019 من توقيفه في محلة الرمل العالي، ويدعى: م. ج (مواليد عام 1980، لبناني) وباستماعه، اعترف بما نسب اليه. والتحقيق مستمر باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام