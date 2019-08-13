تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف من ضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء ليتجاوز تأثير ذلك المكاسب المحدودة التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث كانت توقعات تباطؤ الطلب في مواجهة آمال بدعم كبار المنتجين للأسعار عن طريق خفض إنتاج النفط.

وبحلول الساعة 6:43 بتوقيت غرينتش نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 0.8 في المئة عن آخر تسوية إلى 58.09 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.8 في المئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن تدعم المملكة الأسعار قبيل خطط طرح شركة أرامكو السعودية والذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

كما تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: رويترز