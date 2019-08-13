قريبا.. ابحار ناقلة النفط الايرانية المحتجزة في جبل طارق

توقع مساعد شؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية، قرب ابحار ناقلة النفط ” غريس 1″ المحتجزة بجبل الطارق، مجددا في المياه الدولية على المدى القريب.

وأوضح “جليل اسلامي” في كلمة بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن احتجاز الناقلة التي ترفع العلم الايراني في مياه جبل طارق ، كان كيديا وبمزاعم مغلوطة وباهداف بريطانية مغرضة.

واشار الى أن ايران وعلى ضوء توقيف الناقلة، بذلت جهودا سريعة للافراج عنها، مبينا أن بريطانيا ترغب بمعالجة هذا الموضوع، وعمليا تم تبادل مستندات رسمية وغير رسمية بهذا الشأن ومن المؤمل مواصلة الناقلة التي ترفع العلم الايراني انشطتها مجددا على المدى القريب.

وحول الناقلة البريطانية المخالفة التي اوقفتها ايران في الخليج الفارسي، لفت اسلامي الى متابعة ايران عقد لقاء بين افراد الطاقم المكون من عدة جنسيات مع عائلاتهم، وثمة تقارير مناسبة حول هذا الامر.

وشدد على أن وضع الناقلة البريطانية المخالفة تحدده القرارات القضائية والسياسة العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدورها اعلنت مؤسسة دولية لمتابعة حركة الملاحة البحرية الدولية بان ناقلة النفط الايراني المحتجزة في جبل طارق ارسلت بصورة مفاجئة اشارة تغيير الوجهة.

واوردت مؤسسة “تانكر تراكرز” في نبأ لها بان ناقلة النفط الايراني “غريس 1” المحتجزة من قبل القوات البحرية البريطانية في مياه جبل طارق منذ نحو 5 اسابيع قد ارسلت اشارة تغيير الوجهة نحو المغرب.

يذكر ان مؤسسة “تانكر تراكرز” اعلنت في تغريدة اخرى بانه ربما يكون هذا الامر مزحة من قبل الطاقم، ولكن نظرا لظروف طاقم الناقلة فمن المستبعد ان يكون الامر مجرد مزحة.

المصدر: وكالة فارس + قناة العالم