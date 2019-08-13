الأمم المتحدة: هذه المخاطر تنتظر البشر بسبب ارتفاع حرارة الجو

قبل قمة المناخ بنيويورك الشهر المقبل دعت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى تحول عالمي لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، متوقعة في تقرير لها أن تزداد المخاطر بشدة على الأرض في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وقالت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية في جنيف إن درجة حرارة الهواء فوق الأرض قد ارتفعت بمقدار 1.5 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية، أي ضعف متوسط الارتفاع العالمي الذي يتضمن أيضا المحيطات.

وفي تقريرهم الجديد بعنوان “تغير المناخ والأرض”، حذر علماء اللجنة التابعة للأمم المتحدة، من أن العالم يواجه خطراً كبيراً من الجفاف وحرائق الغابات وذوبان الجليد والإمدادات الغذائية غير المستقرة.

وتقول اللجنة الحكومية إنه: “من المتوقع… أن تزداد المخاطر بشدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة”. وتشكل الزراعة والغابات، والاستخدامات البشرية الأخرى للأراضي حالياً، 23 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن من صنع الإنسان، بحسب ما ذكرته اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية.

وتدعو اللجنة المعنية بتغير المناخ إلى تحول عالمي نحو تناول المزيد من الأغذية النباتية وتقليل اللحوم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الماشية، وأن يوفر مساحات من الأراضي من أجل استخدامات أكثر استدامة.

كما دعت اللجنة إلى بذل الجهد من أجل الحد من ضياع وإهدار الأغذية الصالحة للأكل، المسؤولة عن نحو 8 بالمئة على الأقل من الغازات الدفيئة الناتجة عن صنع الإنسان.

ومن المتوقع أن ينظر كبار السياسيين بعين الاعتبار إلى النتائج الصادرة عن اللجنة الأممية، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي المقبلة، والمقررة في 23 من أيلول/ سبتمبر المقبل في نيويورك.

المصدر: dpa