اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور دانت احتشاد لاجئين فلسطينيين أمام السفارة الكندية للمطالبة بفتح باب الهجرة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2019 - 01:52

اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور دانت احتشاد لاجئين فلسطينيين أمام السفارة الكندية للمطالبة بفتح باب الهجرة الجماعية

منذ 2 ساعة 12 August، 2019
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