التحكم المروري: تصادم وقع الساعة 17.00 بين فان ودراجة نارية على طريق عام الشويفات نتج منه جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2019 - 22:37

التحكم المروري: تصادم وقع الساعة 17.00 بين فان ودراجة نارية على طريق عام الشويفات نتج منه جريح

منذ 2 ساعة 12 August، 2019
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