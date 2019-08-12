مقتل وجرح العديد من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال كسر زحفين واسعين على مواقع الجيش اليمني واللجان قبالة السديس بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2019 - 22:37

مقتل وجرح العديد من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال كسر زحفين واسعين على مواقع الجيش اليمني واللجان قبالة السديس بنجران

منذ 3 ساعة 12 August، 2019
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