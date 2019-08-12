أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

حلب:

– قَتلت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، شخصين اثنين رمياً بالرصاص بشكل مباشر، في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، بتهمة الخيانة وزرع عبوة ناسفة بسيارة أحد المسؤولين في “الجيش الحر” الملقب” أبو علي تكسي”، لتشهد المدينة حالة غضب شعبي كبير على خلفية قتل الشخصين.

دير الزور:

ـ اعتقلت “قسد” 3 أشخاص أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة عند مدخل قرية الهرموشية بريف دير الزور الشمالي الغربي.

الحسكة:

– قُتلَ أحد مسلحي “قسد” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

– اعتقلت “الوحدات الكردية” رجلاً مسنّاً بعد مداهمتها منزله في قرية التوينة بريف الحسكة الشمالي الغربي، للبحث عن ابنه بعد هروبه من “التجنيد الإجباري”.

الرقة:

– قُتلَ أحد مسلحي “قسد” وأصيب 3 آخرون، جراء انهيار نفق كانوا يعملون على حفره، قرب مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركية بريف الرقة الشمالي.

– اعتقلت “الوحدات الكردية” 17 شاباً عند مدخل مدينة تل أبيض ومنطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وساقتهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

– زرعت “قسد” يوم أمس ألغاماً معدة للتفجير داخل الأنفاق في منطقة تل أبيض على الحدود السورية _التركية بريف الرقة الشمالي.

ـ هدد تنظيم داعش عبر إصدار مرئي تحت مسمى “ملحمة الاستنزاف” نشره على المواقع التابعة له، بتكثيف هجماته على قوات “التحالف الدولي” و”قسد”.

وخاطب التنظيم خلاياه في الرقة والحسكة ودير الزور، بالقول “المعركة بيننا وبينهم قد أوقد نارها وسيشتد أُوارها”.

المشهد العام:

محلياً:

– أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة، التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأشار مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح أنهت أعمال الصيانة والتأهيل لشبكات التوتر المتوسط بطول 7 كم والتوتر المنخفض وتركيب الأعمدة إضافة إلى تركيب مركزي تحويل في أم باطنة وقرية رسم الخوالد استطاعة كل منهما (100 م ف ا).

ولفت المصري إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح تواصل أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.

دولياً:

– صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حول المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن “المنطقة الآمنة” شمالي سوريا، أنه خلال فترة قصيرة سيؤسَّس مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه أبلغنا الجانب الأمريكي بشكل قاطع أننا لن نسمح على الإطلاق بتشكيل الممر الإرهابي في المنطقة (شرقي نهر الفرات).

ولفت أكار إلى أن تركيا أبلغت الجانب الأمريكي بأنه في حال حصول أي تعارض (في تنفيذ الاتفاق) ستنفذ تركيا خططها الخاصة.

– جدد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان الدعوة إلى التنسيق والتواصل مع سورية لتأمين المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد قبلان في كلمة له، أن زمن المراهنات سقط ولم يعد في أيدي المراهنين من حيلة لذلك لا بد من التنسيق والتواصل مع سورية في الأمور المشتركة وأهمها موضوع عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى وطنهم.

ودعا قبلان إلى حل مشكلات المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية، مشدداً على أن التمسك بخيار المقاومة يشكل أساساً لأمن لبنان والمنطقة وحمايتها من كل غزو أجنبي.

المصدر: الاعلام الحربي