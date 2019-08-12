ظريف يتهم أمريكا بتحويل منطقة الخليج إلى “علبة كبريت قابلة للاشتعال”

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل منطقة الخليج إلى “علبة كبريت قابلة للاشتعال”.وقال ظريف، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” اليوم الاثنين “الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا”.

وأضاف “إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال”.

وكان ظريف، قال في وقت سابق، خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، إن “أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية”.

وهدد ظريف “القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة”، مشيرا إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين قطر وإيران فيما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية.

وبحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأحد، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن “وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة”، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: وكالة ارنا