رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

استغرقت الرحلة من الدراجين الهواة 60 يوما عبر 17 دولة في ثلاث قارات من لندن إلى المدينة المنورة ثم اتجهو إلى مكة لأداء المناسك بهدف جمع 500 ألف جنيه استرليني (أكثر من 606 آلاف دولار) لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء في أربع دول.

والدراجون الثمانية مقيمون في بريطانيا؛ سبعة ترجع أصولهم إلى باكستان وواحد إلى سريلانكا.

يقول طاهر محمود (43 عاما)، أحد أعضاء الفريق، ”هذه الرحلة في سبيل الله وحده. والرسالة التي نريدها أن تصل هي أن نكون قريبين قدر الإمكان من العصور القديمة عندما كانت الناس تسافر على ظهور الجمال أو الخيل، وهو شيء لن يعرفه الكثيرون ولا حتى في أحلامهم. إنها رسالة عن استحقاق الأجر وركوب الصعاب، ثم يأتي اليُسر في الختام.“

المصدر: رويترز