ثلاثة قتلى في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في دارفور

قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات دارت الأحد بين مزارعين ورعاة في دارفورـ الإقليم الواقع في غرب السودان والذي دمرته سنوات من الحرب، بحسب ما أفادت لجنة أطباء قريبة من الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت “لجنة أطباء السودان المركزية” في بيان “ارتقت أرواح ثلاثة مواطنين صباح اليوم بشنقل طوباي،ولاية شمال دارفور، وأصيب واحد” بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح البيان أن “خلفية الأحداث هي حدوث احتكاك بين الرعاة والمزارعين بالمنطقة، في صراع قديم متجدد على الكلأ والمرعى والزرع”.

المصدر: ا ف ب