سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة #الملك_خالد الجوية جنوب السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2019 - 00:21

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة #الملك_خالد الجوية جنوب السعودية

منذ 1 ساعة 11 August، 2019
قاصف
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع  أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وقال العميد سريع: سلاح الجو المسير استهدف رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.
وأشار  الى أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة.
لافتا الى أن غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى.

المصدر: المسيرة

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