المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2019 - 00:21
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أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صبيحة يوم العيد بعد اعتداء قوات الإحتلال على المصلين وإصابة العشرات
حركة الجهاد الإسلامي تدعو إلى تصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال كخيار وحيد لكسر غطرسته والرد على إرهابه وعدوانه
القيادي في حركة الجهاد محمد الهندي: العدو يستغل انهيار الدول العربية والسلطة الفلسطينية لفرض سيطرته على الأقصى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: نحذر من أي خطوة من شأنها المساس بالمسجد الأقصى وأهله
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ما يجري في القدس شرارة لانفجار شامل في وجه الاحتلال ومشاريع التصفية
الرئاسة الفلسطينية: المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة
الخارجية الأردنية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى وتصفها بـ "الممارسات العبثية وغير المسؤولة"
وزير الخارجية الإيراني تعليقاً على اقتحام الصهاينة للأقصى: نحن المسلمون لدينا القوة لإنهاء هذا الطغيان فقط إذا اتحدنا
الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الباكستانية: طهران لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق المسلمين في كشمير
الخارجية الإيرانية: انتظار واشنطن لاتصال من إيران لا جدوى منه ولن نشارك في مفاوضات مع اميركا لا تراعي القوانين الدولية
السلطات الايرانية تقبض على شبكة كانت تخطط لزعزعة الأمن في مدينة مشهد على علاقة مع "الزمر" المناهضة للثورة خارج البلاد
الجيش اليمني يستهدف بالطائرات المسيرة رادارات ومواقع عسكرية سعودية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير
مجزرة للعدوان السعودي في محافظة حجة اليمنية ادت إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وإصابة 18 آخرين جراح معظمهم حرجة
الخارجية اليمنية التابعة للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي تحمل المجلس الانتقالي والإمارات تبعات "الانقلاب" فـي عدن
وزير داخلية حكومة هادي: الإمارات انتصرت علينا لكنها لن تكون المعركة الأخيرة وقاتلنا الإمارات بأسلحتنا البدائية
مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 خلال المواجهات الدائرة في عدن بين مسلحين مدعومين من الإمارات وآخرين من السعودية
مصدر عسكري سوري يعلن أن وحدات الجيش احكمت سيطرتها على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف ادلب الجنوبي
هجوم مسلح استهدف مسجدا قرب العاصمة النروجية والسلطات تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يرحب بكل ما يرأب الصدع ويحدث تماسكاً في أوضاعنا الداخلية
الخارجية الصينية: الصين تطلب رسمياً من بريطانيا أن تتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ
زعيم كوريا الشمالية يشرف بنفسه على اختبار عملية إطلاق "سلاح جديد" يعتقد أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى
مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واميركا لاختبار نقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول
وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده ستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية: لا يختبر أحد قوتنا
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى
منذ 2 ساعة
11 August، 2019
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