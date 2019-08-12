المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2019 - 00:21

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى

منذ 2 ساعة 11 August، 2019
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