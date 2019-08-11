الجبهة الشعبية: ما يجري بالاقصى شرارة لانفجار شامل بوجه الاحتلال

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن ما يجري بالمسجد الأقصى هو محاولة صهيونية حثيثة لتنفيذ مخططاتها التهويدية بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى استثمار التصعيد في خدمة الدعاية الانتخابية.

واعتبرت الجبهة أن إقدام مئات جنود الاحتلال على اقتحام باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، والاعتداء على المصلين من الشباب والأطفال والنساء وكبار السن بقنابل الغاز والصوت، وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين باستباحة باحات الأقصى، هو جريمة صهيونية جديدة، و شرارة لانفجار شامل في وجه الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم