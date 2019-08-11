#اليمن #حجة: قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي في انفجار عبوة ناسفة بآلية لهم جنوب غرب #حيران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2019 - 20:01

#اليمن #حجة: قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي في انفجار عبوة ناسفة بآلية لهم جنوب غرب #حيران

منذ 2 ساعة 11 August، 2019
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