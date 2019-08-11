مقتل 40 شخصا وإصابة 260 خلال الاقتتال بعدن (الامم المتحدة)

قتل نحو 40 شخصا واصيب 260 منذ الخميس في القتال الدائر بين “المجلس الانتقالي” المدعوم اماراتياً ومسلحي حكومة ربه ربه منصور هادي في مدينة عدن بجنوب البلاد. بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 آب/أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن. وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا”.

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها “من المؤلم أنه خلال عيد الأضحى. هناك عائلات تبكي أحباءها بدلا من الاحتفال سويا بسلام”. وأكدت غراندي أن “همنا الأكبر هو إرسال فرق طبية لإنقاذ المصابين”.

واضافت “نحن أيضا قلقون للغاية إزاء تقارير عن بدء نفاد الطعام والمياه لدى المدنيين العالقين في بيوتهم”، وتابعت “يجب أن تكون العائلات قادرة على التحرك بحرية وبأمان من أجل أن تؤمن

الأشياء التي تحتاج اليها” للاستمرار.

ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى “ضمان وصول المؤسسات الإنسانية بدون عوائق” إلى عدن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية