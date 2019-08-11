حجاجُ بيتِ الله يرمونَ جمرةَ العقبةِ الكبرى

يواصل حُجاجُ بيتِ الله الحرام صباحَ اليوم برميِ جمرةِ العَقَبة الكبرى في مِنى بعدَ المبيتِ في مزدلفة وجمعِ حَصى الجَمَرات.

وبعد رميِ جمرةِ العقبةِ الكبرى يؤدي حُجاجُ بيتِ الل نحرَ الهَدي فتقصيرِ الشعرِ للتحللِ من الإحرام.

ومن مِنى يعودُ حُجاجُ بيتِ الل الحرام الى مكةَ المكرمة لأداءِ طوافِ الحج وصلاةِ الطواف والسعيِ بينَ الصفا والمروة وطوافِ النساء قبلَ ان يعودوا مجدداً الى مِنى لرمي الجمراتِ الباقيةِ والمبيتِ هناك لتنتهيَ في الثاني عَشَرَ من ذي الحجة مناسكُ الحج.

وكان الحجاج توجهوا عند غروب يوم امس (السبت) الى مزدلفة بعد وقوفهم في صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

المصدر: المنار