روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان: لا حل عسكرياً لقضية كشمير

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن “لا حل عسكرياً لقضية كشمير اطلاقاً”، مشدداً على ضرورة العمل على حل وتسوية القضية دبلوماسياً. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء باكستان عمران خان الاحد، هنأ الرئيس روحاني حكومة وشعب باكستان المسلم لمناسبة عيد الاضحى المبارك، قائلاً إن “ايران وباكستان كانتا وستظلان كذلك على الدوام بلدين جارين وصديقين وشقيقين”. واضاف، أن “ايران تسعى لتطوير العلاقات والتعاون مع الدول الجارة خاصة باكستان في مختلف المجالات ومنها تنمية الاسواق المشتركة”.

وتابع قائلا، إن “ايران اليوم تعيش ظروفا خاصة بسبب الحظر الاميركي الاحادي والظالم لكنها تسعى في الوقت ذاته لتوفير الأمن المستديم للملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجيران”. واوضح أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “سعت على الدوام في سياق الحيلولة دون التوتر وزعزعة الامن في المنطقة ونحن نعتقد أن شعب كشمير المسلم يجب ان يستفيد من مصالحه وحقوقه القانونية وان يعيش بأمان”.

ودعا روحاني الهند وباكستان “للتحلي بضبط النفس ومنع حدوث الاضطرابات وقتل الأبرياء في كشمير”. من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الباكستاني في الاتصال الهاتفي، إيران حكومة وشعبا بعيد الاضحى المبارك، ووصف العلاقات الإيرانية الباكستانية بـ”الودية والأخوية”، مؤكداً ضرورة بذل الجهود لتطوير العلاقات الشاملة بين طهران وإسلام آباد. وبخصوص التطورات الأخيرة في كشمير، قال عمران خان “للأسف إننا نشهد اليوم في كشمير أحداثاً محزنة ومناقضة للقانون الدولي ضد الأبرياء”. واوضح أن باكستان تشعر بالقلق إزاء قتل الأبرياء في كشمير وتصاعد حدة التوترات في هذه المنطقة، قائلاً إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة مهمة في المنطقة والعالم الإسلامي، يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في حل قضية كشمير”.

المصدر: وكالة انباء فارس