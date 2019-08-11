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August 11 2019 - 00:28

فرنسا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ليبيا

منذ 49 mins 10 August، 2019
مجلس الامن
أخبار دولية - فرنسا

قال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة بنيويورك إن “مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة خلال الساعات القريبة لبحث التصعيد الأخير في ليبيا، على خلفية مقتل موظفيْن أمميين هناك”.

وأوضح المصدر السبت أن “فرنسا طلبت إجراء جلسة طارئة في الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي وقد تقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، بينتو كيتا، إحاطة حول الوضع في البلاد”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية “بمقتل اثنين من موظفي المنظمة الدولية نتيجة انفجار سيارة ملغومة قرب مركز تجاري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا”.

المصدر: روسيا اليوم

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