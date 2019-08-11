تشييع مهيب للشهيد إبراهيم الحوثي في صعدة

شيعت جموع كبيرة من أبناء محافظة صعدة اليمنية السبت الشهيد إبراهيم بدر الدين الحوثي ومرافقه الشهيد محمد حسين البدر العياني بعد الصلاة عليهما في مسجد الإمام الهادي(ع) بمدينة صعدة بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي.

وفي التشييع الذي تقدمه العديد من العلماء والمسؤولين اليمنيين، أكد محمد علي الحوثي أن “هذا الاستهداف لن يزيد هذه الأسرة إلا قوة وإصرارا وحبا للتضحية كبقية أسر الشهداء العظماء في الجمهورية اليمنية”.

وأشار الحوثي إلى أن “شعبنا يواجه عدوانًا غاشمًا غير مبرر ولا قانوني”، ولفت إلى أن “هذا العدوان يتفكك يومًا إثر يوم”، مؤكدا أن “العدوان مستمر في تفككه ما دام شعبنا يزداد صلابة وتوحدًا وألفة وإخاء”.

وأكد الحوثي أن “الشعب اليمني انتصر على أعدائه عسكريا وأخلاقيا وأمنيا وفي شتى المجالات”، وشدد على “ضرورة مواجهة مؤامرات العدوان التي تسعى لتفكيك شعبنا وأن نواجه هذه المؤامرات بمزيد من التوحد والتكاتف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات والتغلب على المشاكل الداخلية التي يثير أغلبها العدو ومرتزقته”.

ولفت الحوثي إلى أن “آل سعود خنعت وباعت القدس الشريف وجاهرت بالمعاصي وهي لا تعمل لله ولا لخدمة المسلمين، بل ترفد بأموال المسلمين أعداء الإسلام ومنهم ترامب العنصري الذي يعمل ضد الإسلام”، وأكد أن “النصر قادم بإذن الله تعالى”، مشددا على “أهمية التكاتف والاهتمام بالفقراء والمساكين والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

المصدر: المسيرة نت