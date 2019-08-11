الاتحاد الأوروبي يدين تفجيبر بنغازي: للالتزام بالهدنة الأممية

استنكر الاتحاد الأوروبي السبت التفجير الذي استهدف مركزا للتسوق بمدينة بنغازي الليبية. وحث “الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى البلاد خلال عيد الأضحى”.

وقال بيان للاتحاد إن “هجوم اليوم في بنغازي والذي نجم عنه ضحيتين في صفوف العاملين بالأمم المتحدة بحسب التقارير، جدير بالازدراء ويعد تطورا مثيرا للقلق في الأزمة الليبية”.

وتابع البيان أنه “من الضروري أن تلتزم كافة الأطراف الليبية بالهدنة التي توسط لها الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وأن يتم البناء عليها للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية”.

المصدر: سبوتنيك