غوتيريش استنكر تفجير بنغازي: على الاطراف احترام الهدنة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “التفجير الذي وقع بحي الهواري بمدينة بنغازي الليبية”، واضاف أنه “أدى لمقتل اثنين من العاملين بالمنظمة”، ودعا إلى “احترام الهدنة التي وافقت عليها الأطراف الليبية بدعوة من مبعوثه الخاص”.

وقال غوتيريش في بيان له السبت “ندين بأشد العبارات التفجير الذي وقع اليوم في بنغازي، لقد قتل اثنان من زملائنا بالأمم المتحدة في التفجير، وثمة ثلاثة آخرون بين المصابين”، وطالب “السلطات الليبية ألا تدخر جهدا في تعقب المدبرين وإحالتهم للعدالة بسرعة”.

وطالب غوتيريش “كافة الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة لطاولة المفاوضات سعيا إلى مستقبل سلمي يستحقه الشعب الليبي”.

المصدر: سبوتنيك