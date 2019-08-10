النرويج: إصابة شخص واحد على الأقل بإطلاق نار بأحد مساجد العاصمة أوسلو

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية مساء السبت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع نرويجي أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته.

كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ”مركز النور الإسلامي”.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن “منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة بيضاء وزي شرطي”.

إلى ذلك، نشرت الشرطة في أوسلو تغريدة على موقع “تويتر” أشارت فيها إلى حادثة إطلاق النار، مؤكدة “اعتقالها المشتبه به في تنفيذ الهجوم”.

المصدر: روسيا اليوم