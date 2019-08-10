إيطاليا ترفض استقبال سفينة نرويجية تحمل على متنها 85 من طالبي الهجرة

منعت إيطاليا سفينة “أوشن فايكنج” التي تحمل العلم النرويجي، من دخول مياهها الإقليمية، وتقل السفينة على متنها 85 مهاجرا غير نظامي أنقذهم طاقمها، أمس الجمعة، قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) السبت أن الخارجية الإيطالية وجهت مذكرة للسفارة النرويجية بقرارها منع دخول سفينة “أوشن فايكنج” لمياهها الإقليمية، وأن إيطاليا لن توفر ميناء آمنا للسفينة.

وأشارت المذكرة إلى أن أنشطة إنقاذ المهاجرين نُفذت خارج منطقة البحث والإنقاذ التابعة لإيطاليا، وأنه من غير المقبول أن تنظر المنظمتان إلى إيطاليا باعتبارها الميناء الآمن الوحيد.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس الجمعة، عن استعداد بلاده لحظر “أوشن فايكنج” من دخول المياه الإقليمية.

المصدر: روسيا اليوم