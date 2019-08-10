هاشم: بوركت كل الجهود المساهمة بارساء المصالحة

غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على “تويتر” قائلا: “عندما يرتقي رجال الدولة بمواقفهم الى مستوى المسؤولية الوطنية ومقاربة الأزمات من زاوية الأخطار والتحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة، لا نستغرب ان نرى الصورة الجامعة ولقاء المصارحة والمصالحة، بوركت كل الجهود التي ساهمت في كل المسار، انطلاقا من مبادرة دولة الرئيس نبيه بري ونجاح رهان اللبنانيين على قامته ودوره وموقعه والدور والجهد الذي بذله اللواء عباس ابراهيم وكل جهد وطاقة من كل المواقع والمسؤوليات”.

واضاف: “مرة جديدة يتأكد للجميع ان الإرادة الوطنية متى توفرت قادرة على تذليل الصعاب وانجاز المطلوب. فالاستقرار السياسي مطلب وضرورة في هذه اللحظة الدقيقة من حياة وطننا. مرة جديدة شكرا للجهود والاستجابة لنداء المصلحة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام