ترامب: كيم يتعهد بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين واشنطن وسيئول

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعهد في رسالة بعثها إليه، بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر”، كشف ترامب، اليوم السبت، أن كيم اشتكى من “تدريبات مضحكة ومكلفة”، وأعرب عن رغبته في لقاء (معه) وبدء مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتابع ترامب أن كيم قدم له أيضا في رسالته الطويلة “اعتذارا صغيرا” عن إجراء تجارب لصواريخ متوسطة المدى في بلاده.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه يخطط للقاء كيم “في مستقبل غير بعيد”، مضيفا أن “كوريا الشمالية الخالية من الأسلحة النووية، ستتحول إلى إحدى الدول الأنجح في العالم!”.

وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه تلقى “رسالة جميلة” من زعيم كوريا الشمالية، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هنالك لقاء آخر بينهما.

وكانت بيونغ يانغ أجرت، في الفترة الأخيرة سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ متوسطة المدى، فيما صرح كيم جونغ أون بأن هذه التجارب نظمت كتحذير لواشنطن وسيئول على خلفية بدء تدريبات عسكرية مشتركة بينهما.

المصدر: وكالة رويترز