الجيش السوري يطلق عملية عسكرية من محور جديد ويبسط سيطرته على تل سكيك ومزارع التمانعة بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع إرهابيي النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 18:33

الجيش السوري يطلق عملية عسكرية من محور جديد ويبسط سيطرته على تل سكيك ومزارع التمانعة بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع إرهابيي النصرة

منذ 2 ساعة 10 August، 2019
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