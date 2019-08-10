الجيش السوري يطلق عملية عسكرية من محور جديد ويبسط سيطرته على تل سكيك ومزارع التمانعة بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع إرهابيي النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 18:33
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الجيش السوري يطلق عملية عسكرية من محور جديد ويبسط سيطرته على تل سكيك ومزارع التمانعة بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع إرهابيي النصرة
منذ 2 ساعة
10 August، 2019
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