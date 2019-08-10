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August 10 2019 - 16:22

شاهد.. امطار غزيرة في عرفة

منذ 19 mins 10 August، 2019
السعودية - عربي وإقليمي
شاهد.. امطار غزيرة في عرفة

المصدر: موقع المنار

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