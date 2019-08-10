شاهد.. امطار غزيرة في عرفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 16:22
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اكثر من مليوني حاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم من فريضة الحج
الامام الخامنئي في بيان للحجاج: البراءة من جبهة الكفر وعلى راسها اميركا تعني البراءة من قتل المظلومين وتأجيج الحروب
الامام الخامنئي: قضية فلسطين اليوم من اهم قضايا العالم الاسلامي وهي في مقدمة كل قضايا المسلمين
الامام الخامنئي: الخدعة المتمثلة في صفقة القرن تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وانما بحق المجتمع البشري كله
الامام الخامنئي: مؤامرة "صفقة القرن" وغيرها من أحابيل جبهة الاستكبار ومكتوب عليها الفشل والهزيمة امام جبهة المقاومة
اربعة شهداء فلسطينيين باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط غزة
لبنان: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجهوري بعد انجاز المصالحة بشأن حادث قبر شمون امس
لقاء بين الرئيس عون والوزير الغريب بحضور الوزير الياس بو صعب سبق جلسة مجلس الوزراء
الرئيس عون في مجلس الوزراء: حادث قبرشمون اثر بشكل كبير على البلد وفي اجتماع الامس اعدنا الامور الى طبيعتها
الرئيس عون: تمت معالجة تداعيات حادث قبر شمون على ثلاث مسارات: سياسيا وقضائيا وامنيا
النائب ارسلان في مؤتمر صحافي: ما حصل في بعبدا كان جيدا ومريحا كخطوة اولى باتجاه خطوات اخرى
النائب ارسلان: لتسليم جميع المطلوبين والشهود من جانبنا وجانب غيرنا ولا حرج عندي ان يذهب اي شخص للتحقيق
ظريف: إن أي وجود عسكري دوليٍ في الخليج من شأنه أن يكون مصدراً لزعزعة الامن فيه
الجيش الايراني يزيح الستار عن منظومة "فلق" الرادارية التي تغطي 400 كم
قوات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا في عدن تسيطر على معسكر بدر آخر معسكرات قوات هادي في المدينة
مواجهات عنيفة حول القصر الرئاسي في عدن بعد تقدم قوات المجلس الجنوبي المدعومة اماراتيا على حساب قوات هادي
الامارات العربية تعرب عن بالغ قلقها إزاء المواجهات المسلحة في عدن وتدعو غريفيث للضغط وانهاء التصعيد
قطر تؤكد على دعواها ضد الامارات في منظمة التجارة العالمية رغم سحب ابو ظبي دعواها ضدها لدى المنظمة
رئيس الوزراءِ التونسي وزعيم حزبِ تحيا تونس يوسف الشاهد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل
رئاسة الأركان الكورية الجنوبية: أطلقت كوريا الشَمالية فجر اليوم مقذوفَين غير محددين في البحر
مقتل 50 شخصا على الاقل جراء انفجار صهريج للوقود غرب عاصمة تنزانيا
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
شاهد.. امطار غزيرة في عرفة
منذ 19 mins
10 August، 2019
السعودية
-
عربي وإقليمي
شاهد.. امطار غزيرة في عرفة
المصدر:
موقع المنار
اضحى مبارك
التصعيد الاميركي مع ايران
عرفات
عرفة
عيد الاضحى
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