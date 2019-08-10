الحكومة ناقشت المسارات التي حددت لمتابعة قضية قبرشمون

ناقشت الحكومة اللبنانية في جلستها التي عقدت في قصر بعبدا المسارات التي حددت لمتابعة قضية قبرشمون . وفي كلمة له قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان اجتماع الامس اعاد الامور الى طبيعتها بعد حادثة قبرشمون وان تداعيات هذه الحادثة تمت معالجتها على ثلاثة مسارات سياسيا وقضائيا وفقا للقوانين المرعية الاجراء على ان ترفع النتائج الى مجلس الوزراء اما امنيا فالقوى الامنية تتولى تطبيق الخطة الموضوعة بهذا الشان.

وزير الاعلام جمال الجراح تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء، ومما تضمنته ان التحقيقات في حادثة قبرشمون ستستمر، ونتائج هذا المسار سنعود به الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب والخطط الامنية وضعت وجزء منها نفذ، والجزء الاخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والامن على جميع الاراضي اللبنانية.

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اعلن في مؤتمر صحافي ان ان اجواء الاجتماع الخماسي في بعبدا بالأمس كانت مريحة وايجابية وهو عبارة عن خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى التي لم يجر البحث فيها حتى الآن.

وشدد أرسلان على ان لحادث قبرشمون بعدا سياسيا وأمنيا وقضائيا متمنيا متابعة قضيته لايصال الحق الى أصحابه لافتا الى ان استكمال المصالحة مع الحزب التقدمي الاشتراكي تتطلب حلولا جذرية.

المصدر: قناة المنار