وزير الاعلام في مقررات مجلس الوزراء: التحقيقات في حادثة قبرشمون ستستمر ونتائج هذا المسار سنعود به الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 14:00

وزير الاعلام في مقررات مجلس الوزراء: التحقيقات في حادثة قبرشمون ستستمر ونتائج هذا المسار سنعود به الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب

منذ 38 mins 10 August، 2019
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