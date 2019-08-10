باندا عملاقة تضع توأمين بحديقة حيوان في بلجيكا

أعلنت حديقة حيوان بايري دايزا في بلجيكا مولد توأمين لباندا عملاقة يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من أن الأيام الأولى بعد الولادة تكون محفوفة بالمخاطر إلا أن مولد توأمين، وهو حدث ”نادر جد“، يعد بشير خير لهذا النوع من الحيوانات المعرض لخطر الانقراض.

وولد التوأمان وهما ذكر وأنثى يوم الخميس بفاصل ساعتين ويزن كل منهما 160 و150 جراما على التوالي، لونهما وردي وبلا فراء وأصغر كثيرا من والديهما.

وقال إريك دومب رئيس حديقة حيوان بايري دايزا ومؤسسها في بيان ”مولد الاثنين خبر رائع لهذا النوع الاستثنائي من الحيوانات الذي لا يزال مهددا حتى يومنا هذا“.

المصدر: رويترز