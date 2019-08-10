وصول شحنة رابعة من مساعدات الصليب الأحمر إلى فنزويلا

أعلن الصليب الأحمر الجمعة وصول شحنة رابعة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بهدف دعم هذا البلد في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي يجتازها.

وقال الصليب الأحمر في بيان إن هذه الشحنة الرابعة تتألف من 11 طنا من المعدات الطبية والناموسيات والمولدات الكهربائية وقد وصلت إلى ميناء لا غويرا (شمال كراكاس) آتية من بنما.

ونقل البيان عن رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيلارويل قوله إن “هذه المساعدات مخصصة لمن هم في أمس الحاجة إليها. بطريقة محايدة ومستقلة وغير متحيزة”.

وهذه رابع دفعة من المساعدات تصل إلى فنزويلا التي تلقت ثلاث شحنات أخرى (في نيسان/أبريل وحزيران/يونيو وتموز/يوليو)، وذلك بموجب اتفاق بين كراكاس واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعاني فنزويلا الدولة النفطية منذ أكثر من أربع سنوات من أزمة اقتصادية حادة تتسم بتضخم شديد ونقص في البضائع يشمل خصوصا المواد الغذائية والأدوية.

وتقول الأمم المتحدة إن ربع 30 مليون نسمة يحتاجون الى المساعدة الماسة.

وكان الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو سمح في 16 نيسان/أبريل بدخول شحنة أولى من المساعدات الطارئة بعد اتفاق أبرمته حكومته مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعد قضية المساعدات واحدة من المسائل الخلافية بين مادورو والمعارض خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا في كانون الثاني/يناير واعترفت به 50 دولة في مقدمها الولايات المتحدة.

وفي شباط/فبراير حاول غوايدو عبثا أن يدخل مساعدات من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، وقد رفض مادورو هذه العملية معتبرا أنها ذريعة لإعداد تدخل عسكري أجنبي يهدف إلى الاطاحة به.

كذلك ترسل الصين وروسيا، اللتان تدعمان حكومة الرئيس مادورو. مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية