الامام الخامنئي: الخدعة المتمثلة في صفقة القرن تشكل جريمة بحق المجتمع البشري قاطبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 11:23
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الامام الخامنئي في بيان للحجاج: البراءة من جبهة الكفر وعلى راسهم اميركا تعني البراءة من قتل المظلومين وتأجيج الحروب
الامام الخامنئي: قضية فلسطين اليوم من اهم قضايا العالم الاسلامي وهي في مقدمة كل قضايا المسلمين
الامام الخامنئي: الخدعة المتمثلة في صفقة القرن تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وانما بحق المجتمع البشري قاطبة
الامام الخامنئي: نرى ان مؤامرة "صفقة القرن" وغيرها من أحابيل جبهة الاستكبار كلها مكتوب عليها الفشل والهزيمة
8 قتلى وعدد من الجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من طراز بدر1 على مركز القيادة والسيطرة التابعة للعدوان بسقام في نجران
الداخلية اليمنية تنعى الشهيد ابراهيم بدرالدين الحوثي شقيق السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي اغتالته قوى العدوان
حزب الله يعزي شعب اليمن وقيادته والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باستشهاد السيد ابراهيم الحوثي
حزب الله: سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على اخلاص قيادته
حزب الله يجدد التأكيد على ضرورة وقف العدوان على اليمن الذي لا يستفيد منه الا العدو الصهيوني
ظريف: أن أي وجود عسكري دوليٍ في الخليج من شأنه أن يكون مصدراً لزعزعة الامن فيه
758 مستوطنا صهيونيا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية الاسبوع بحماية من شرطة العدو
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رئاسة الأركان الكورية الجنوبية: أطلقت كوريا الشَمالية فجر اليوم مقذوفَين غير محددين في البحر
اكثر من مليوني حاج يبدأون بالصعود الى عرفات ومنى للوقوف ظهر السبت على صعيد عرفات لتأدية اولى مناسك الحج
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
الامام الخامنئي: الخدعة المتمثلة في صفقة القرن تشكل جريمة بحق المجتمع البشري قاطبة
منذ 48 mins
10 August، 2019
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