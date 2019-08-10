الامام الخامنئي: الخدعة المتمثلة في صفقة القرن تشكل جريمة بحق المجتمع البشري قاطبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 11:23

الامام الخامنئي: الخدعة المتمثلة في صفقة القرن تشكل جريمة بحق المجتمع البشري قاطبة

منذ 48 mins 10 August، 2019
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