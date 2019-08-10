تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته

فقدت، سينثيا روبنسون، وهي إحدى سكان مدينة أوبرندال الأمريكية، أثناء تجوالها بالقرب من إحدى البحيرات، حيوانها الأليف الذي يبلغ وزنه 40 كغ.

وتحدثت الأمريكية إلى وسائل الإعلام المحلية، أن تمساحا ضخما قاما بهجوم مفاجئ وافترس كلبها من نوع بيتبول (وهو من أشرس وأقوى أنواع الكلاب في العالم).

وقالت روبنسون “لقد أمسك التمساح بكلبي واختفى في البحيرة. ولم يكن لديه أدنى فرصة للنجاة. وأردت أن أساعده ولكن كان التمساح ضخما. لم أشاهد مثل هذا التمساح مطلقا. وكل ما كنت أستطيع فعله هو الوقوف هناك ومشاهدة كيف يفترس التمساح حيواني الأليف. ولا أريد أن يحدث هذا الشيئ مع أي شخص آخر”.

المصدر: سبوتنيك