الامام الخامنئي: مراسم البرائة تشكل إحدى البركات العظيمة للحج وهي فرصة للشعوب المظلومة

الاخفاق الاميركي في تشكيل قوة بحرية دولية بذريعة حماية السفن في الخليج هو:

فشل اميركي في هذا الملف

تراجع تأثير واشنطن على الصعيد الدولي

الاثنان معاً عرض النتائج