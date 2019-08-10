الامام الخامنئي: مراسم البرائة تشكل إحدى البركات العظيمة للحج وهي فرصة للشعوب المظلومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2019 - 11:24

الامام الخامنئي: مراسم البرائة تشكل إحدى البركات العظيمة للحج وهي فرصة للشعوب المظلومة

منذ 1 ساعة 10 August، 2019
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