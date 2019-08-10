انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من لندن وجنوب شرق بريطانيا

شهدت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن وجنوب شرق إنجلترا انقطاعا واسع النطاق في التيار الكهربائي.

وذكرت هيئة مواصلات لندن على الحساب الرسمي بموقع “تويتر” أن بعض إشارات المرور لا تعمل، داعية “المارة وسائقي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة والسير في الشوارع”.

من جهته، قال الحساب الرسمي لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة على “تويتر”، والتي تمتلك الكابلات الكهربائية في لندن وجنوب بريطانيا “ندرك انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على مساحة كبيرة من لندن والجنوب الشرقي”.

وأضاف الحساب “نعتقد أن هذا يرجع إلى فشل في شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، الأمر الذي أثر على عملائنا”.

بدورها، أفادت شبكات الطاقة في المملكة المتحدة في تغريدة ثانية “نعتقد أنه تمت استعادة جميع الإمدادات”، دون أن تكشف سبب الانقطاع.

المصدر: روسيا اليوم