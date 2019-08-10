وزارة الأوقاف الفلسطينية تحذر من تهديدات المستوطنين الصهاينة باقتحام الأقصى

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بالتهديدات باقتحام المسجد الاقصى في أيام عيد الاضحى المبارك من قبل المستوطنين الصهاينة.

وحذرت الوزارة الجمعة من “خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك” وأفادت ان “هذه الاقتحامات والتوقيت الذي يخطط به لتنفيذها هو دفع بالمنطقة جميعها إلى حرب دينية وتصعيد مبني على أسس عنصرية سيكون له عواقبه على مستقبل المنطقة بأسرها”.

وأكدت الوزارة “دعمها ووقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في مدينة القدس الذين يعملون جاهدين على حماية المسجد الأقصى وصد المعتدين عليه، من خلال الصلوات والصمود والمرابطة فيه”، داعية “المسلمين في فلسطين قاطبة إلى شد الرحال إليه وأداء صلاة العيد فيه”.

المصدر: فلسطين اليوم