مركز المصالحة الروسي: مقتل شخص مدني في اطلاق المسلحين لقذائف على ضواحي بلدة ابو دالي في محافظة ادلب بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 21:30
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إجتماع خماسي في قصر بعبدا يضم الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري إضافة الى جنبلاط وارسلان
مراسلة المنار: الإجتماع الخماسي ناقش موضوع حادثة قبرشمون وعقد جلسة حكومية قبل عيد الأضحى
رئيس الحكومة سعد الحريري يؤكد انجاز المصالحة والمصارحة بين جنبلاط وارسلان ويعلن عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح السبت
إجتماع مالي في قصر بعبدا ضم الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء تم خلاله مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد
الحريري: تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية للعمل عليها في المرحلة المقبلة لتعزيز وضع المالية العامة
الحريري: تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة
الحريري يجري اتصالا بوزير البيئة فادي جريصاتي ويطلب منه وقف العمل بمكب تربل فورا
8 قتلى وعدد من الجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
الداخلية اليمنية تنعى الشهيد ابراهيم بدرالدين الحوثي شقيق السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي اغتالته قوى العدوان
حزب الله يعزي شعب اليمن وقيادته والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باستشهاد السيد ابراهيم الحوثي
حزب الله: سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على اخلاص قيادته
حزب الله يجدد التأكيد على ضرورة وقف العدوان على اليمن الذي لا يستفيد منه الا العدو الصهيوني
الخارجية الإيرانية: سنتعامل بقوة مع أي مشاركة لـ"إسرائيل" بالتحالف الأميركي في الخليج ضمن سياساتنا الردعية والدفاعية
الخارجية الإيرانية: مياه الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وسنبقى نمارس حقنا بتأمين حركة الملاحة هناك
اصابة مواطنين فلسطينيين اثنين برصاص جنود الاحتلال قرب مخيم العودة بخان يونس
758 مستوطنا صهيونيا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية الاسبوع بحماية من شرطة العدو
رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية
وكالة الأناضول: الافراج عن البحارة الاتراك الـ10 المختطفين في نيجيريا منذ منتصف تموز الماضي
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
مركز المصالحة الروسي: مقتل شخص مدني في اطلاق المسلحين لقذائف على ضواحي بلدة ابو دالي في محافظة ادلب بسوريا
منذ 51 mins
9 August، 2019
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