#نجران: عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 21:30

#نجران: عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

منذ 58 mins 9 August، 2019
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