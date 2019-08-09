فرنسا ردا على ترامب: “لا نحتاج الى إذن”



أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة أن فرنسا “لا تحتاج الى أي اذن” في طريق التعاطي مع ايران وذلك ردا على انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس.

وفي رد ضمني على ترامب الذي اعتبر الخميس أنه لا يحق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التحدث الى ايران باسم الولايات المتحدة قال لودريان “بالنسبة الى ايران.

فإن فرنسا تعبر عن موقفها بسيادة تامة. إنها تلتزم بقوة السلام والامن في المنطقة وتعمل من اجل نزع فتيل التوتر ولا تحتاج الى أي اذن للقيام بذلك”.

واضاف لودريان في بيان “إن فرنسا ملتزمة اتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الاسلحة النووية. انها تحترم توقيعها على غرار اطراف الاتفاق الاخرين باستثناء الولايات

المتحدة. وهي تطالب ايران بشدة بان تعاود الوفاء بالتزاماتها”.

ووجه ترامب الخميس انتقادا شديدا إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال على تويتر “إيران لديها مشكلات مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة” على حد زعمه واضاف:” لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون”.

وفي موازاة تشديد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية على طهران كرر ترامب في الآونة الأخيرة دعوات الحوار. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه تلقى دعوة لزيارة البيت الابيض ولقاء ترامب وقال إنه رفضها.

ويتواصل ماكرون الذي يدافع عن الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بانتظام مع نظيره الايراني ولا يخفي أمله في اداء دور الوسيط في الأزمة الحالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية