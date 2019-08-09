انجاز مصالحة اثر لقاء بعبدا الخماسي.. ومجلس الوزراء يعود للانعقاد غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 21:31

انجاز مصالحة اثر لقاء بعبدا الخماسي.. ومجلس الوزراء يعود للانعقاد غداً

منذ 2 ساعة 9 August، 2019
لقاء بعبدا الخماسي
لبنان

عقب الاجتماع الخماسي في قصر بعبدا الذي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صرح رئيس الحكومة ان المصالحة قد حصلت متمنيا ان تكون قد فتحت صفحة جديدة معلنا ان هناك اجتماعا للحكومة غدا الساعة 11..

وتلا الحريري بيان الاجتماع المالي الذي حصل في بعبدا اليوم قال فيه: “تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سنعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة وتساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة. ولقد عبر المجتمعون خلال الاجتماع المالي عن ارتياحهم لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة”.

ثم تلا بيانا آخر قال فيه: “عقد اجتماع مصارحة ومصالحة في قصر بعبدا، واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت وسقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ملابساتها. واستنادا الى القوانين وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام

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