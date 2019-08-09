وزير الصحة عرض مع وفود عكارية واقع المنطقة في الاستشفاء والتلوث

التقى وزير الصحة العامة جميل جبق اليوم، وفدا من لقاء الجمعيات والأحزاب العكارية، وتناول الحديث، حسب المكتب الاعلامي لجبق، “واقع منطقة عكار في الاستشفاء والدواء والتلوث البيئي وأضراره وما يسببه من أمراض وارتفاع في كلفة الاستشفاء والدواء وقد كان عرض للمعاناة الكبيرة التي يعاني منها أبناء عكار”.

وابدى وزير الصحة “تجاوبا كبيرا مع المطالب لانها محقة وتقع في صميم حياة المواطنين”، طالبا “توجيه كتاب رسمي الى الدائرة المعنية في وزارة الصحة بالمطالب والحاجات الرئيسية لمتابعتها بشكل نظامي”.

جبل اكروم

واستقبل جبق وفدا من اتحاد بلديات وفعاليات جبل أكروم في أقاصي عكار وجرى عرض “لحاجات ومطالب المنطقة والحرمان المزمن الذي عانت ولا تزال تعاني منه وقد كان هناك تجاوب جدي من قبل وزير الصحة في تقبل الطلبات لجهة تجهيز ودعم مستوصف طبي والعمل الجدي على التخفيف من المعاناة”. وتحدث باسم الوفد عادل خليفة وعادل الادرع.

وادي خالد

كما استقبل وفدا من اتحاد بلديات وادي خالد الذي عرض “الواقع الصحي والاجتماعي الصعب ومعاناة المواطنين لجهة الاستشفاء والطبابة لعدم وجود مراكز طبية واستشفائية سواء خاصة أو حكومية”.

ووعد وزير الصحة “بدعم وتجهيز اي مركز طبي تقدمه البلديات يكون مناسبا وذلك لعدم وجود امكانية للبناء او الاستئجار، وبالفعل تم اختيار أحد المباني ليكون مركزا طبيا لعلاج أبناء وادي خالد والتخفيف من معاناتهم. كما سيجري العمل على اعادة احياء مشروع استكمال بناء مستشفى في بلدة الرامة اذا تأمنت الهبة من الجهة الداعمة”.

وتقرر في نهاية اللقاءات ان يقوم جبق بجولة تفقدية ميدانية في منطقة عكار (القبيات – وادي خالد – جبل اكروم) خلال الاسابيع المقبلة، “للاطلاع على الواقع عن كثب في كل هذه المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام